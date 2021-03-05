В ЮАР с фермы сбежали десятки крокодилов. Их пытаются поймать

В южноафриканской провинции Западный Кейп с фермы сбежало неизвестное количество крокодилов. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Рептилии примерно 1,5 метра длиной, предположительно, сбежали через сломанный забор и направились к реке Брид.
«Очевидно, они очень опасны. Это дикие животные, несмотря на то что они были в неволе. Люди не должны приближаться к ним и держаться подальше от реки, пока все крокодилы не будут пойманы», — сказал пресс-секретарь региональной экологической службы CapeNature.
Полиция создала специальное подразделение для отслеживания крокодилов. На берегу реки для их поимки используются клетки с наживкой.