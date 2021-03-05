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Общество

В ЮАР с фермы сбежали десятки крокодилов. Их пытаются поймать

В южноафриканской провинции Западный Кейп с фермы сбежало неизвестное количество крокодилов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, удалось поймать 27 рептилий. Власти просят местных жителей быть осторожными. Официальные лица признали, что не знают, сколько еще крокодилов находятся на свободе.

Рептилии примерно 1,5 метра длиной, предположительно, сбежали через сломанный забор и направились к реке Брид.

«Очевидно, они очень опасны. Это дикие животные, несмотря на то что они были в неволе. Люди не должны приближаться к ним и держаться подальше от реки, пока все крокодилы не будут пойманы», — сказал пресс-секретарь региональной экологической службы CapeNature.

Полиция создала специальное подразделение для отслеживания крокодилов. На берегу реки для их поимки используются клетки с наживкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185613/
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