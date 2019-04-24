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Маленький бегемот приставал к крокодилам, а потом переключился на буйвола

Забавное видео развлечений маленького бегемота сняли в южноафриканском природном парке Крюгера. Его опубликовал на YouTube 44-летний владелец гостевой фермы Райнер Мауте.

По его словам, «мы взяли друзей из Германии на один день в Крюгер, где и сняли это видео». «Внезапно молодой дерзкий бегемотик вышел из воды и начал преследовать крокодилов. Похоже, он просто хотел немного поиграть», — отметил автор видео.

«В конце он решил попытать счастья с буйволом, который пришел на водопой. Но он загнал бегемота обратно в воду», — написал Райнер Мауте.
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