Два новых вида крокодилов открыли ученые в Карибском бассейне

Специалисты Университета Макгилла с мексиканскими коллегами сделали неожиданное открытие — два новых вида крокодилов, ранее не известных науке, обнаружили на острове Косумель и атолле Банкочинчорро у побережья полуострова Юкатан. Об этом пишет портал @hi-tech.

Фото Unsplash. Ученые долгое время считали, что во всем Карибском бассейне обитает только один вид крокодилов

Новое открытие заставляет ученых пересмотреть устоявшееся представление о том, что американский крокодил (Crocodylus acutus) — это единый вид, который обитает по всему Карибскому бассейну, Центральной Америке и на побережье Тихого океана Мексики. Новые данные указывают, что популяции крокодилов на отдельных островах представляют собой генетически и морфологически обособленные виды, которые ранее ошибочно считались локальными формами американского крокодила.

По мнению руководителя исследования, профессора биологии Ханса Ларссона, исчезновение биоразнообразия происходит с такой скоростью, что человечество не успевает даже осознать, что именно теряет. Многие виды крокодилов уже под угрозой исчезновения, а стремительное развитие прибрежной инфраструктуры ставит под еще большую угрозу практически каждую популяцию.



Фото McGill University. После забора крови и чешуек для генетического исследования, крокодилов отпускали обратно

Сравнительный анализ ДНК крокодилов с острова Косумель и атолла Банкочинчорро, сопоставленный с генетическими данными особей из других регионов, выявил существенные различия, которые стали подтверждением того, что речь не о вариациях одного и того же вида, а о совершенно новых, не описанных ранее видах.

Дополнительно ученые провели анатомическое сравнение черепов, которое подтвердило уникальность этих популяций. Эти два вида пока что не получили официальных научных названий, однако уже ясно, что их открытие имеет большое значение не только для систематики, но и для сохранения биоразнообразия в регионе.

Главная проблема в том, что обе популяции крайне ограничены численно — в каждой менее тысячи взрослых особей — и существуют в изолированных экосистемах, что делает их особенно уязвимыми к внешним воздействиям. Хотя численность этих крокодилов в настоящий момент стабильна, их выживание напрямую зависит от охраны среды, в которой они обитают.