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Происшествия

Из-за экстремального холода в Южно-Африканской Республике погибли 49 человек

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) как минимум 49 человек погибли из-за экстремального холода. Об этом сообщает Aljazeera.

По данным телеканал, экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны проливные дожди и снегопады. Из-за этого во второй по величине провинции Восточный Кейп произошло сильное наводнение. Оно привело к жертвам.

По словам главы администрации региона Оскара Мабуяне, власти ожидают увеличения числа погибших, так как поиски пропавших без вести все еще продолжаются. Жертвами непогоды стали в том числе шесть старшеклассников. Их автобус попал в паводковые воды около реки, и подростков смыло. Спасти удалось трех учащихся, которые смогли схватиться за деревья. Поиски еще четырех продолжаются.

Власти заявили об отключении электроэнергии в сотне тысяч домов, а по меньшей мере 58 школ и 20 больниц повреждены наводнениями. Кроме того, около 500 человек доставили в пункты временного размещения, так как их дома смыло или они сильно пострадали.

«Мы никогда ничего подобного не видели», — признаются местные жители.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332395/
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