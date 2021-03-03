Торговцы «Дордоя» требуют от властей защиты их интересов

Торговцы «Дордоя» требуют, чтобы власти защитили их интересы. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центрального комитета профсоюза работников Дамира Долоталиева.

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По ее словам, заявления граждан Таджикистана об угрозах и давлении со стороны работников рынка «Дордой» не соответствуют действительности.

«Ранее вышла информация о том, что предприниматели рынка якобы избили, угрожали гражданам России таджикской национальности, ведущим деятельность на рынке. Эта информация неверная. Работники рынка недовольны этим ложным заявлением. Поэтому они требуют власти защитить интересы местных торговцев», — рассказала Дамира Долоталиева.

Она отметила, что конфликтная ситуация кыргызских производителей и заказчиков назревала давно.

«Ситуация обострилась тем, что нелегальные и недобросовестные иностранные предприниматели заполонили рынок и шьют кустарным производством, не оплачивая при этом никаких налогов. Также они ввели монополию в выдаче ткани: таджикские предприниматели не выдают нашим бизнесменам материалы. Отправляют товары низкого качества под лейблом made in KG в 110 городов России, нанося при этом непоправимый удар легкой промышленности страны», — подчеркивает Дамира Долоталиева.

В связи с этим она призвала нелегалов вести бизнес законно, на равных условиях без ущерба отечественному производству.