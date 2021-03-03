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Общество

Visametric в Бишкеке возобновляет прием заявок на получение Шенгенской визы

Визовый центр Visametric в Бишкеке возобновляет прием заявок на получение Шенгенской визы. Об этом сообщили в посольстве Германии в Кыргызстане.

По его данным, заявки принимаются при наличии следующих целей поездок:

  • медицинское лечение;
  • деловые поездки (только при наличии подтверждения в необходимости личного присутствия в Германии от немецкого делового партнера);
  • сезонная работа в период каникул в сельском хозяйстве.

Запись на прием осуществляется через электронную почту: visa@bisc.auswaertiges-amt.de.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185236/
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