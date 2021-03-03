Визовый центр Visametric в Бишкеке возобновляет прием заявок на получение Шенгенской визы. Об этом сообщили в посольстве Германии в Кыргызстане.

По его данным, заявки принимаются при наличии следующих целей поездок:

медицинское лечение;

деловые поездки (только при наличии подтверждения в необходимости личного присутствия в Германии от немецкого делового партнера);

сезонная работа в период каникул в сельском хозяйстве.

Запись на прием осуществляется через электронную почту: visa@bisc.auswaertiges-amt.de.