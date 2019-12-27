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Общество

Визовый центр посольства Австрии откроют в Кыргызстане

С 5 января 2020-го начнет работу визовый центр компании VFS для приема документов на оформление виз для граждан Кыргызстана, намеревающихся посетить Австрию. Об этом сообщили в посольстве страны в Нур-Султане (Казахстан).

Визовый центр будет находиться по адресу: город Бишкек, улица Ибраимова, 103, 11-й этаж (бизнес-центр Victory). Время работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00. Условия получения визы и предварительная запись для подачи документов доступны по ссылке.

«По всем вопросам можно связаться с call-центром +996312979261. Кроме того, в течение ограниченного времени можно также подать документы на оформление визы в Австрию в визовом центре компании VFS в Алматы. Для предварительной записи на прием в Алматы перейдите по следующей ссылке», — говорится в сообщении.

С 1 января следующего года посольство Германии в Кыргызстане прекратит выдачу виз в Австрию, Испанию и Италию.
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