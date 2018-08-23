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Общество

Немецкое посольство в КР переехало в новое здание. В старом организуют выставку

Посольство Германии по случаю переезда в новое здание организовало выставку UM-M-M-ZUG.

Диппредставительство открыли 3 сентября 1993 года. «Германия всегда присутствовала в жизни Кыргызстана — как в трудные, так и в более благоприятные для страны времена. Отношения между двумя странами крепли и углублялись. За годы сотрудничества расширилось и посольство. В итоге сотрудники дипмиссии были «разбросаны» по трем разным офисам. И вот настал час — мы переехали! Прощаясь со старым зданием, посольство готово открыть двери для широкой публики и вместе отпраздновать это событие», — рассказали в посольстве.

Выставка современных художников Кыргызстана и Казахстана состоится 25 августа с 12.00 до 23.00 в старом здании Посольства Германии по улице Раззакова, 28. У посетителей будет возможность купить блюда немецкой кухни.
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