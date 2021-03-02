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Общество

День рождения 24.kg. Нам 15 лет!

Сегодня информационному агентству 24.kg исполняется 15 лет! Возраст тинейджера — дерзкого, смелого, любознательного, энергичного. В свои 15 лет мы, конечно, чувствуем и ответственность за слово, сказанное нашим читателям.

Мы живем в самой прекрасной стране, где события происходят настолько стремительно и эмоционально, что нам завидуют коллеги из других стран. Нам не нужно искать информационный повод, у нас его с избытком. Журналистам только остается не пропустить, не прозевать, не исказить.

Наша аудитория — не только кыргызстанцы, но и тысячи читателей из разных государств мира. Наша миссия — рассказать о самом важном, главных событиях дня, людях, их судьбах.

Сегодня у нас праздничный день, несмотря на это, коллектив 24-ки будет пахать. Как обычно.

Спасибо всем нашим читателям за то, что вы каждый день с нами. Подсказываете, советуете, делитесь новостями.

Пусть у всех нас будет побольше позитивных новостей! Любимому Кыргызстану процветания!

Ваша команда 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184986/
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