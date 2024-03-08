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Общество

24.kg поздравляет женщин Кыргызстана с праздником 8 Марта

После серой и морозной зимы так приятно встречать весну букетами красивых цветов и подарками. Ведь она всегда начинается с одного из самых прекрасных праздников — 8 Марта.

Видеть улыбки наших жен, матерей, дочерей и сестер — это так прекрасно! В этот день хочется говорить женщинам только самые возвышенные комплименты и признаваться им в любви.

Как бы ни храбрились мужчины, но наша жизнь без прекрасной половины человечества не была бы наполнена материнской любовью, бабушкиной теплотой, чудом рождения дочерей и сыновей, мудрыми советами старших сестер.

Прекрасные женщины, в этот день хочется пожелать, чтобы ваши сердца всегда наполняла любовь, глаза искрились счастьем, в душе не угасала надежда, а все ваши заветные мечты исполнялись!

От всего сердца и с любовью коллектив 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288501/
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