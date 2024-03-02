24.kg отмечает сегодня свое восемнадцатилетие

У информационного агентства 24.kg сегодня день рождения. Мы стали совершеннолетними.

Сейчас и не верится, что наше агентство появилось 18 лет назад — в далеком 2006 году. Вряд ли тогда мы могли предполагать, что оно будет жить так ярко и так долго. Создание информационного сайта в те годы было делом новым и плохо изученным. У истоков агентства стояли в основном бывшие газетчики, только-только попробовавшие на вкус, что такое новости в режиме реального времени.

Вместе со страной мы росли и переживали сложные времена — экономические кризисы, многочисленные митинги, коррупционные скандалы и кровавую революцию 2010 года.

Нам никогда не было просто отстаивать свою позицию и писать то, о чем мы хотим, что считаем важным. На агентство неоднократно подавали иски в суды, в том числе и многомиллионные, журналистам и руководству угрожали. Но мы боролись и продолжали работать.

В том числе благодаря вашей поддержке, наши уважаемые и дорогие читатели. Среди вас много тех, кто узнавал и узнает о самом главном в стране последние 18 лет, начиная свой день с открытия сайта 24.kg. Мы знали и знаем, что не можем вас подвести или обмануть, и продолжаем работать в любых условиях, как бы нам не было тяжело или страшно.

Сегодня наше агентство снова переживает не самые лучшие времена. Мы, как многие наши коллеги из других независимых СМИ, сегодня оказались под прессингом государственной машины. Нас лишили возможности выполнять свой профессиональный долг в полноценных и комфортных условиях, закрыв доступ в редакцию. Нас держат в подвешенном состоянии, заведя на нас уголовное дело по абсурдному обвинению в пропаганде войны. Наших партнеров запугивают и «рекомендуют» им прекратить с нами любое общение.

Мы, как законопослушные граждане страны, отстаиваем свои права всеми возможными способами, не нарушая законодательство. Мы боремся за право на профессию. Мы верим в справедливость и гуманизм государственной системы.

Мы выстоим и продолжим работать. В том числе и благодаря нашим преданным читателям.

С уважением и любовью коллектив 24.kg.