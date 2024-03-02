00:28
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Общество

24.kg отмечает сегодня свое восемнадцатилетие

У информационного агентства 24.kg сегодня день рождения. Мы стали совершеннолетними.

Сейчас и не верится, что наше агентство появилось 18 лет назад — в далеком 2006 году. Вряд ли тогда мы могли предполагать, что оно будет жить так ярко и так долго. Создание информационного сайта в те годы было делом новым и плохо изученным. У истоков агентства стояли в основном бывшие газетчики, только-только попробовавшие на вкус, что такое новости в режиме реального времени.

Вместе со страной мы росли и переживали сложные времена — экономические кризисы, многочисленные митинги, коррупционные скандалы и кровавую революцию 2010 года.

Нам никогда не было просто отстаивать свою позицию и писать то, о чем мы хотим, что считаем важным. На агентство неоднократно подавали иски в суды, в том числе и многомиллионные, журналистам и руководству угрожали. Но мы боролись и продолжали работать.

В том числе благодаря вашей поддержке, наши уважаемые и дорогие читатели. Среди вас много тех, кто узнавал и узнает о самом главном в стране последние 18 лет, начиная свой день с открытия сайта 24.kg. Мы знали и знаем, что не можем вас подвести или обмануть, и продолжаем работать в любых условиях, как бы нам не было тяжело или страшно.

Сегодня наше агентство снова переживает не самые лучшие времена. Мы, как многие наши коллеги из других независимых СМИ, сегодня оказались под прессингом государственной машины. Нас лишили возможности выполнять свой профессиональный долг в полноценных и комфортных условиях, закрыв доступ в редакцию. Нас держат в подвешенном состоянии, заведя на нас уголовное дело по абсурдному обвинению в пропаганде войны. Наших партнеров запугивают и «рекомендуют» им прекратить с нами любое общение.

Мы, как законопослушные граждане страны, отстаиваем свои права всеми возможными способами, не нарушая законодательство. Мы боремся за право на профессию. Мы верим в справедливость и гуманизм государственной системы.

Мы выстоим и продолжим работать. В том числе и благодаря нашим преданным читателям.

С уважением и любовью коллектив 24.kg.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287940/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Обыск в 24.kg. Суд отказал в доступе сотрудников в офис
Вопиющие нарушения Конституции и норм международного права. Юристы о деле 24.kg
Журналиста 24.kg вызвали в ГКНБ. Жалобу написал гражданин России
Руководителя 24.kg вызвали на допрос. По какому уголовному делу, неизвестно
Лонгрид 24.kg признан лучшей работой по освещению пандемии COVID-19 в КР
24.kg поздравляет женщин с праздником 8 Марта!
День рождения 24.kg. Нам 15 лет!
Иски Матраимовых против СМИ. Суд отложили из-за неявки истцов
24.kg объявляет тендер на закупку компьютерного и офисного оборудования
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Счетчики воды. Как на&nbsp;простых бишкекчан хотят переложить проблему их&nbsp;установки Счетчики воды. Как на простых бишкекчан хотят переложить проблему их установки
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg отмечает сегодня свое восемнадцатилетие
1 марта, пятница
23:43
Компания Samsung представила смартфон-браслет
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:43
Не успев выйти из тюрьмы, украл дорогой телефон. В Бишкеке задержан барсеточник
22:20
В Бишкеке сгорела иномарка BMW X7
22:00
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке