10:45
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке за двое суток выявили 21 бездомного человека

В Бишкеке за двое суток выявили 21 бездомного человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, их доставили в муниципальное учреждение «Коломто». Там лица без определенного места жительства могут получить горячее питание, временное проживание и медицинскую помощь.

«Управление Патрульной службы милиции Бишкека призывает граждан немедленно сообщать в милицию, если они заметят на улицах таких людей. Они тоже являются частью нашего общества», — подчеркивают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184813/
просмотров: 34
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке за двое суток выявили 34 бездомных человека
В Бишкеке за сутки милиционеры устроили в приют 21 бездомного
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
В мэрии Бишкека проверяют готовность приютов для бездомных
15 детей и 25 взрослых. Итоги рейда «Бродяга» в Кеминском районе
В Бишкеке за прошедшие сутки милиционеры устроили в приют 29 бездомных
В Бишкеке под теплотрассой нашли тело женщины
Накормят, окажут медпомощь. Где в Бишкеке работают приюты для бездомных
Посол Великобритании накормил постояльцев центра «Коломто» горячим супом
Посол Великобритании в Кыргызстане накормил бездомных
Популярные новости
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в&nbsp;частную клинику Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Бишкекчанин обратился к&nbsp;Садыру Жапарову. Он&nbsp;просит уволить&nbsp;и.&nbsp;о. мэра столицы Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы
Сменила детям отчество на&nbsp;матчество. На&nbsp;активистку Алтын Капалову подали в&nbsp;суд Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
27 февраля, суббота
10:42
В Бишкеке за двое суток выявили 21 бездомного человека В Бишкеке за двое суток выявили 21 бездомного человека
10:18
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
10:15
В Кыргызстане коронавирусом болеют 656 человек, 109 — в тяжелом состоянии
10:11
В Кыргызстане выявили 43 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 185
10:07
Четверо неизвестных проникли на объект Бишкекводоканала. Их задержали