С начала года на водителей общественного транспорта пожаловался 21 бишкекчанин

С начала года на водителей общественного транспорта в Бишкеке поступила 21 жалоба. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, муниципалитет тщательно мониторит все жалобы в СМИ и социальных сетях. Каждую неделю в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП «БПАТП») проходит техсовет, на котором они рассматриваются.
«За два месяца имеется 21 жалоба, из них вынесено решение по 16 случаям, пять — на рассмотрении», — отметили в мэрии.
По работе общественного транспорта обращаться:
- управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0312533648, 0550143637 (WhatsApp);
- Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие: 0553022753;
- Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905.