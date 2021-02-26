С начала года на водителей общественного транспорта пожаловался 21 бишкекчанин

С начала года на водителей общественного транспорта в Бишкеке поступила 21 жалоба. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет тщательно мониторит все жалобы в СМИ и социальных сетях. Каждую неделю в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП «БПАТП») проходит техсовет, на котором они рассматриваются.

«За два месяца имеется 21 жалоба, из них вынесено решение по 16 случаям, пять — на рассмотрении», — отметили в мэрии.