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Общество

С начала года на водителей общественного транспорта пожаловался 21 бишкекчанин

С начала года на водителей общественного транспорта в Бишкеке поступила 21 жалоба. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет тщательно мониторит все жалобы в СМИ и социальных сетях. Каждую неделю в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП «БПАТП») проходит техсовет, на котором они рассматриваются.

«За два месяца имеется 21 жалоба, из них вынесено решение по 16 случаям, пять — на рассмотрении», — отметили в мэрии.

По работе общественного транспорта обращаться:

  • управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0312533648, 0550143637 (WhatsApp);
  • Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие: 0553022753;
  • Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184768/
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