В Кыргызстане запустили Центральноазиатский портал для экспортеров продуктов

В Кыргызстане запустили Центральноазиатский портал торговой информации (CATI), который призван помочь экспортерам повысить экспортный потенциал и расширить торговые возможности в регионе и за его пределами. Об этом сообщили в ПРООН.

Все экономические субъекты выиграют от актуальной и бесплатной онлайн-информации, что особенно важно в свете экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, и необходимости реагировать на изменения.

Портал CATI предоставляет актуальную рыночную информацию, которая помогает принять субъектам малого и среднего бизнеса решения, связанные с торговлей и инвестициями.

Ресурс представляет собой единую точку входа в торговую статистику, тарифы, требования к экспорту и импорту и деловые контакты в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в странах Европейского союза. Пользователи также могут найти информацию, касающуюся требований к качеству продуктов, которые имеют большой экспортный потенциал во всех четырех государствах.