Кыз куумай на сноуборде. Кыргызстанцы сняли видеоролик для продвижения туризма

Кыргызстанка Айгерим Мухтар кызы опубликовала видеоролик, где она вместе с молодым человеком проехалась на сноуборде, имитируя национальную игру кыз куумай.

Действие происходит на одной из горнолыжных баз страны и нацелено на продвижение зимнего туризма. Видео вызвало восторг среди кыргызстанцев.

15 метров

400 метров

«Кыз куумай» с кыргызского языка переводится как «погоня за девушкой». Игра начинается с того, что всадник и его спутница выезжают на скаковую дорожку. Девушка становится навпереди. По сигналу судьи начинается скачка. Когда она проскачет около, стартует юноша. Если ему удается догнать девушку, он получает право обнять и поцеловать ее на скаку. Однако в обратную сторону участники стартуют в другом порядке. Теперь юноша получает фору, а девушка должна его догнать. Если ей это удастся, то она вправе ударить его плетью», — подписала Айгерим Мухтар кызы публикацию в Instagram.