18:05, 25 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Кыз куумай на сноуборде. Кыргызстанцы сняли видеоролик для продвижения туризма
18:05, 25 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Кыргызстанка Айгерим Мухтар кызы опубликовала видеоролик, где она вместе с молодым человеком проехалась на сноуборде, имитируя национальную игру кыз куумай.
Действие происходит на одной из горнолыжных баз страны и нацелено на продвижение зимнего туризма. Видео вызвало восторг среди кыргызстанцев.
«Кыз куумай» с кыргызского языка переводится как «погоня за девушкой». Игра начинается с того, что всадник и его спутница выезжают на скаковую дорожку. Девушка становится на 15 метров впереди. По сигналу судьи начинается скачка. Когда она проскачет около 400 метров, стартует юноша. Если ему удается догнать девушку, он получает право обнять и поцеловать ее на скаку. Однако в обратную сторону участники стартуют в другом порядке. Теперь юноша получает фору, а девушка должна его догнать. Если ей это удастся, то она вправе ударить его плетью», — подписала Айгерим Мухтар кызы публикацию в Instagram.