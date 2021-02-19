19:16
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество

Неустойчивая погода. Водителей просят воздержаться от поездок через перевалы

Водителей просят при выезде на перевальные участки интересоваться прогнозом погоды и при объявлении штормового предупреждения воздержаться от поездок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Напомним, что Кыргызгидромет предупредил об ухудшении погоды. Ожидаются снегопады и понижение температуры. Сейчас на горных перевалах нет никаких осадков, проезд открыт. Но из-за снегопада могут образоваться заторы и пробки на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима. Поэтому водителям необходимо иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу в случае затора и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана.

«На перевалах закреплены вся необходимая техника и работники. Дорожники работают в штатном режиме и обеспечивают безопасный проезд для всех участников дорожного движения. В случае выезда на перевальные участки дорог просим водителей держать дистанцию между автотранспортными средствами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину», — обратились в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184100/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс: Из-за осадков возможны заторы на горных участках дорог
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки, град и сели
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются грозы
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Проезд по горным трассам в Кыргызстане из-за снега не закрыт, дороги чистят
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
19 февраля, пятница
19:12
Обманула на полмиллиона сомов. Подозреваемую в мошенничестве задержали Обманула на полмиллиона сомов. Подозреваемую в мошеннич...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, интеллектуальные игры
18:51
Национальный статистический комитет возглавил Самат Насирдинов
18:49
Митинг за Матраимова. Эльнура Алканова возмущена, что чиновники не пришли
18:44
Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина открылась в Бишкеке