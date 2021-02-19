Неустойчивая погода. Водителей просят воздержаться от поездок через перевалы

Водителей просят при выезде на перевальные участки интересоваться прогнозом погоды и при объявлении штормового предупреждения воздержаться от поездок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Напомним, что Кыргызгидромет предупредил об ухудшении погоды. Ожидаются снегопады и понижение температуры. Сейчас на горных перевалах нет никаких осадков, проезд открыт. Но из-за снегопада могут образоваться заторы и пробки на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима. Поэтому водителям необходимо иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу в случае затора и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана.