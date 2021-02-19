В Бишкеке во всех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Бишкеке пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, они организованы правительством КР, Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и мэрией.

Ярмарки начнут работу в субботу с 10.00. «Планируется участие 53 компаний и 61 фермера, которые представят продукцию отечественных производителей по ценам ниже рыночных», — отметили в муниципалитете.