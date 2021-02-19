14:41
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке во всех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Бишкеке пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, они организованы правительством КР, Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и мэрией.

Ярмарки начнут работу в субботу с 10.00. «Планируется участие 53 компаний и 61 фермера, которые представят продукцию отечественных производителей по ценам ниже рыночных», — отметили в муниципалитете.

  • Первомайский район — улица Раззакова между Токтогула и Киевской;
  • Октябрьской район — микрорайон № 12 на перекрестке улиц Нуркамал Жетикашкаевой и Токомбаева;
  • Свердловский район — пересечение улиц Торокула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»);
  • Ленинский район — пересечение улиц Бакаева и Айни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184070/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз проведет очередную ярмарку в Бишкеке. Обещает цены ниже рыночных
Это будет настоящая ярмарка. Минсельхоз хочет устраивать воскресные базары
Сельскохозяйственные ярмарки откроют еще в двух районах Бишкека
Традиционные сельхозярмарки начинают работать в Бишкеке в эти выходные
В Бишкеке возобновились осенние сельскохозяйственные ярмарки
В Бишкеке начинают работу сельскохозяйственные ярмарки
«Агент 024»: Собирается ли мэрия Бишкека организовать ярмарки сельхозпродукции?
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
19 февраля, пятница
14:14
В Бишкеке во всех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки В Бишкеке во всех районах пройдут сельскохозяйственные...
14:08
В Якутии осудили кыргызстанку за незаконную легализацию иностранцев
14:00
История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
13:04
Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС
12:53
Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года с Россией