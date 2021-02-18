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Общество

Глава МЧС Кыргызстана встретился с замдиректора «Росатома» Николаем Спасским

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев в рамках рабочего визита в Россию встретился с заместителем генерального директора «Росатома» Николаем Спасским. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее информации, Бообек Ажикеев на встрече отметил важность реализации Межгосударственной целевой программы, направленной на рекультивацию территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Стороны обсудили ход реализации Межгоспрограммы, в частности, что все работы будут выполняться согласно установленному графику.

Руководство «Росатома» отметило, что МЧС Кыргызстана является надежным партнером в реализации программы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183924/
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