В Бишкеке 18 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 10 часов 40 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 55а, 57, 58, 66, 9-й микрорайон, 1, 4, 4а;

9.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Орозбекова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова, Белорусской, переулки Кубанский, Терский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-61), Профессора Зимы;

10.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Куренкеева, Магаданской, Эркиндик, переулок Александровский;

10.00-13.00 — отрезок улицы Фучика.

У кого намечается той

Бакирдин Субанбеков

Родился 18 февраля 1952 года в селе Кызыл-Октябрь Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Кожогелди Култегин

Родился 18 февраля 1960 года в селе Алайку. Поэт, драматург, переводчик, представитель Кыргызстана в организации «ТЮРКСОЙ»;

Равшанбек Сабиров

Родился 18 февраля 1970 года в селе Жаны-Арык Ошской области. Советник президента Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932-го в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1960-1975 годы работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 — замминистра здравоохранения Киргизской ССР, в 1982-1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Сулайман Иманбаев — один из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

Умер 23 апреля 2017-го.

Родился живописец Федор Стукошин

Он родился в 1914 году в селе Разрытом Смоленской области. Окончил Омское художественное училище. В Кыргызстане с 1940-го. Участник Великой Отечественной войны, член Союза художников с 1949 года. Преподавал во Фрунзенском художественном училище. Умер в 1974-м.

В историю кыргызского искусства вошел как один из ведущих живописцев послевоенного времени. Автор тематических картин, портретов, замечательных пейзажных этюдов и натюрмортов.

Умер 3 февраля 1974 года.

Умер заслуженный артист Кыргызской Республики Аманбек Нуртазин

Родился 17 июля 1939 года в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Кыргызский оперный певец, тенор, заслуженный артист Киргизии.

Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, в 1962-м стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета.

Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Ай-Чурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно он возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.

Как о нем пишут, «сын братского казахского народа внес большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».

Умер в 2013 году.

Куда сходить Культура

выставки проходят в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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