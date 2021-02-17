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Общество

Бишкекчане митингуют против переноса ипподрома. Вице-мэр успокоил недовольных

Бишкекчане вышли на митинг против переноса ипподрома «Ак-Кула». Выразить свое недовольство они собрались на его территории.

Участники акции выразили опасение, что городские власти «хотят все снести и построить большой футбольный стадион», с чем горожане не согласны.

Однако вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков заявил, что ипподром планируют лишь улучшить.

«Есть постановление правительства от 2 сентября 2020 года, где прописано, что здесь должно начаться строительство нового ипподрома, ветхие здания снесут. Мы объявляли два тендера, но они не состоялись, желающих участвовать не оказалось. Здесь будет полноценный ипподром, увеличится количество посадочных мест», — подчеркнул он.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183780/
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