Глава Бишкексвета Алымбек Абдылдаев находится на больничном. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, служебное расследование будет проведено после его выхода с больничного.

Напомним, ранее появилось видео, где директор муниципального предприятия «Бишкексвет» Алымбек Абдылдаев катался на служебном авто ночью по городу, посадив за руль таксиста. Как он сам признался, был в нетрезвом состоянии.

Сегодня премьер-министр Улукбек Марипов поручил и. о. мэра Бактыбеку Кудайбергенову решить вопрос о нетрезвом главе МП «Бишкексвет».