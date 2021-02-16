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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Глава Бишкексвета Алымбек Абдылдаев находится на больничном

Глава Бишкексвета Алымбек Абдылдаев находится на больничном. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, служебное расследование будет проведено после его выхода с больничного.

Напомним, ранее появилось видео, где директор муниципального предприятия «Бишкексвет» Алымбек Абдылдаев катался на служебном авто ночью по городу, посадив за руль таксиста. Как он сам признался, был в нетрезвом состоянии.

Сегодня премьер-министр Улукбек Марипов поручил и. о. мэра Бактыбеку Кудайбергенову решить вопрос о нетрезвом главе МП «Бишкексвет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183688/
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