Санитайзеры и маски в общественном транспорте не отменяли. Нарушителей штрафуют

Сотрудники управления городского транспорта, Патрульной службы милиции совместно с транспортной инспекцией при Минтрансе и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека проверяют санитарное состояние общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, проверяются наличие санитайзеров и соблюдение масочного режима водителем и пассажирами.

«Каждому нарушителю условий пандемии дано предупреждение, при повторном нарушении составляются административные протоколы согласно Кодексу о нарушениях», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что с начала февраля проверены 337 транспортных средств, общая сумма штрафов составила 59 тысяч сомов.