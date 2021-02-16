В Бишкеке и Оше отметили Международный день книгодарения. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, в Национальной библиотеке Кыргызстана имени Алыкула Осмонова состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня книгодарения.

«Встреча собрала представителей министерств и ведомств Кыргызстана, Чрезвычайных и Полномочных Послов Германии, Франции, Великобритании, Венгрии, Казахстана, Беларуси и других стран, общественных деятелей. Руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов отметил, что традиция празднования международного в Кыргызстане была заложена в День книгодарения в 2019 году, когда фонды Национальной библиотеки пополнились энциклопедиями и учебниками на русском языке. Он передал в дар Национальной библиотеке 16-томное издание «Классика литератур СНГ», — говорится в сообщении.