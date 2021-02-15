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Общество

Бишкек присоединился к инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям

Бишкек присоединился к глобальной инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, кампания по повышению устойчивости поддерживается управлением ООН по снижению риска бедствий и Европейским союзом.

«Накануне прошла ознакомительная встреча технической рабочей группы по оценке устойчивости к стихийным бедствиям и разработка местной стратегии. В ней приняли участие представители и руководители городских служб, участники ознакомились с концепциями снижения рисков бедствий в городских условиях, изучили способы использования инструментов и подходов кампании для повышения устойчивости местного населения к бедствиям. Кроме того, был обсужден рабочий план дальнейших действий», — отметили в муниципалитете.

Мэрия создала техническую рабочую группу для проведения оценки устойчивости, которая заложит основу для разработки местной стратегии снижения риска бедствий и подходов к безопасному развитию города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183472/
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