Бишкек присоединился к инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям

Бишкек присоединился к глобальной инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, кампания по повышению устойчивости поддерживается управлением ООН по снижению риска бедствий и Европейским союзом.

«Накануне прошла ознакомительная встреча технической рабочей группы по оценке устойчивости к стихийным бедствиям и разработка местной стратегии. В ней приняли участие представители и руководители городских служб, участники ознакомились с концепциями снижения рисков бедствий в городских условиях, изучили способы использования инструментов и подходов кампании для повышения устойчивости местного населения к бедствиям. Кроме того, был обсужден рабочий план дальнейших действий», — отметили в муниципалитете.

Мэрия создала техническую рабочую группу для проведения оценки устойчивости, которая заложит основу для разработки местной стратегии снижения риска бедствий и подходов к безопасному развитию города.