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Общество

В Бишкеке строят новый корпус школы № 18. На средства от борьбы с коррупцией

В Бишкеке за счет средств от борьбы с коррупцией строят новый корпус школы № 18. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, здание пристройки почти готово: возведена сама коробка сооружения, завершено устройство кровли, сейчас идут отделочные работы внутри помещений. В новом корпусе будут обустроены современные учебные кабинеты, учительская, компьютерный класс, библиотека, санузлы и технические помещения. Он увеличит проектную мощность на 225 ученических мест.

На объекте работает подрядная организация «Дастан Строй Компани» по заявке Чуйского областного управления капитального строительства.

«Стоимость нового корпуса составляет 40 миллионов 978 тысяч сомов, средства выделены из депозитного счета по борьбе с коррупцией. Строительство планируется завершить до начала 2021/2022 учебного года», — отметили в муниципалитете.

Средняя общеобразовательная школа № 18 сдана в эксплуатацию в 1967 году. Сегодня в ней обучаются 1 тысяча 420 учащихся при проектной мощности 460 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183449/
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