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Общество

Пропал 70-летний житель жилмассива «Ак-Жар» Садык Дуулатов

Пропал 70-летний житель жилмассива «Ак-Жар» Аламединского района Садык Дуулатов. Об этом 24.kg сообщила его дочь Сайрагуль Дуулатова.

По ее словам, Садык Дуулатов 13 февраля примерно в 17.00 вышел из дома, расположенного на улице № 8 в жилмассиве «Ак-Жар» Аламединского района, и не вернулся.

«Третий день сами ищем. У отца болезнь Альцгеймера. Вчера подали заявку в милицию, на это ушло несколько часов. До сих пор нам не дали никакой информации, не могу даже связаться со следователем. У него с собой должно быть старое удостоверение, там написаны номера моего брата. Будем признательны за любую информацию», — говорит Сайрагуль Дуулатова.

Приметы: рост 167-170 сантиметров, волосы седые короткие, глаза узкие, лоб высокий, левый мизинец не сгибается.

Был одет в черное пальто, ушанка черного цвета с козырьком, штаны камуфляжные и черные сапоги.

Родные просят позвонить по номерам: 0505231908, 0706295290.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183440/
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