11:44
USD 84.80
EUR 102.03
RUB 1.14
Общество

Балбак Тулобаев: Не ищите ошибки, когда мы говорим на неродном языке

Балбак Тулобаев дал итоговую пресс-конференцию в качестве и. о. мэра Бишкека.

Он поблагодарил всех за поддержку и попросил извинить, если что-то было неправильно. «Я сделал все, что в моих силах», — сказал Балбак Тулобаев.

Он обратился к русскоязычным журналистам с просьбой не делать мемы, если чиновник или политик ошибается во время выступления на официальном языке.

«Это не родной язык, но мы стараемся говорить на нем. Многие политики выросли в селе и стараются говорить на русском. И нам обидно, что мы стараемся, а вы критикуете, делаете мемы, издеваетесь. Я люблю русский народ, культуру, стараюсь говорить на русском языке. Мы стараемся, помогайте нам. После критики думаем, говорить ли на нем. Мне писали: мырки, уходите, но отцы-основатели вышли из сел, балконские, ваши отцы тоже приехали из сел. В городе живут из всех регионов, не делитесь, пожалуйста. Мы должны развиваться. Если человек работает хорошо, это главное», — заявил Балбак Тулобаев.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182770/
просмотров: 1493
Версия для печати
Материалы по теме
Балбак Тулобаев уходит лечиться, а Эрмека Нургазиева в город спустил кабмин
Планы, на которые денег нет. Балбак Тулобаев отчитался, его раскритиковали
Три месяца впустую. Депутат БГК недоволен кадровой чехардой Балбака Тулобаева
Балбак Тулобаев заявляет, что везде и всюду мэрия будет открывать свои базары
Уродство Бишкека не в клубе PROMZONA, или Почему мэру чаще надо ходить пешком
Балбак Тулобаев выступил за возврат скульптур у клуба PROMZONA
Балбак Тулобаев сделал замечание двум своим заместителям. Не отчитались о работе
Мэрия хочет собирать автобусы для города на территории СЭЗ Бишкека
Сквера не будет. На месте ресторана «Нарын» построят многопрофильный центр
У Балбака Тулобаева появился еще один советник. Представитель перевозчиков
Популярные новости
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за&nbsp;рубеж на&nbsp;лечение Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
Рак у&nbsp;детей агрессивен, но&nbsp;лучше поддается лечению Рак у детей агрессивен, но лучше поддается лечению
9 февраля, вторник
11:42
26-летняя кыргызстанка родила в аэропорту Стамбула 26-летняя кыргызстанка родила в аэропорту Стамбула
11:37
Эрмек Нургазиев стал известным, когда ударил женщину. Комментарий и. о. мэра
11:33
Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк
11:33
В КР коронавирусом болеют 977 человек, 145 — в тяжелом состоянии
11:31
После четырех месяцев работы уволен первый замсекретаря Совбеза Кыргызстана