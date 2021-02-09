Балбак Тулобаев: Не ищите ошибки, когда мы говорим на неродном языке

Балбак Тулобаев дал итоговую пресс-конференцию в качестве и. о. мэра Бишкека.

Он поблагодарил всех за поддержку и попросил извинить, если что-то было неправильно. «Я сделал все, что в моих силах», — сказал Балбак Тулобаев.

Он обратился к русскоязычным журналистам с просьбой не делать мемы, если чиновник или политик ошибается во время выступления на официальном языке.

«Это не родной язык, но мы стараемся говорить на нем. Многие политики выросли в селе и стараются говорить на русском. И нам обидно, что мы стараемся, а вы критикуете, делаете мемы, издеваетесь. Я люблю русский народ, культуру, стараюсь говорить на русском языке. Мы стараемся, помогайте нам. После критики думаем, говорить ли на нем. Мне писали: мырки, уходите, но отцы-основатели вышли из сел, балконские, ваши отцы тоже приехали из сел. В городе живут из всех регионов, не делитесь, пожалуйста. Мы должны развиваться. Если человек работает хорошо, это главное», — заявил Балбак Тулобаев.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.