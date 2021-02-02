COVID-19 в мире. Заразились более 103,4 миллиона, умерли более 2,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 474 тысячи 159. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 103 миллиона 418 тысяч 646 человек. Больше всего зараженных в США (26 миллионов 317 тысяч 623), Индии (10 миллионов 766 тысяч 245), Бразилии (9 миллионов 229 тысяч 322), Великобритании (3 миллиона 846 тысяч 851), России (3 миллиона 825 тысяч 739), Франции (3 миллиона 260 тысяч 308), Испании (2 миллиона 822 тысячи 805), Италии (2 миллиона 560 тысяч 957), Турции (2 миллиона 485 тысяч 182), Германии (2 миллиона 232 тысячи 327) и Колумбии (2 миллиона 104 тысячи 506).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 57,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 1 миллион 290 тысяч 929.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 238 тысяч 286. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 718 человек. В том числе в США всего скончались 443 тысячи 355, Бразилии — 225 тысяч 99, Мексике — 159 тысяч 100, Индии — 154 тысячи 486, Великобритании — 106 тысяч 774, Италии — 88 тысяч 845.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 646 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 237 тысяч 29, Узбекистане — 78 тысяч 801, Таджикистане — 13 тысяч 308.