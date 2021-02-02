Третья волна COVID-19, или Повторится ли «черный» июль

Предощущение третьей волны COVID-19 нередко проскальзывает в речах чиновников от здравоохранения. Называются и конкретные сроки — в Кыргызстане это февраль-март. Насколько оправдан этот прогноз и грозит ли нам повторение «черного» июля, 24.kg рассказал эпидемиолог Алексей Кравцов.

— Третья волна, точнее эпидемический подъем, точно будет. Это ожидаемая вещь. Во-первых, еще не все население переболело, во-вторых, мы видим определенную цикличность эпидемии.

Но пока еще ни один из прогнозов не был стопроцентно достоверным, поскольку инфекция новая, закономерности ее течения никто не знает. Алексей Кравцов

Обычно прогнозы строятся на динамике даже не однолетней. Поэтому могу только сказать, что будет подъем — это ожидаемая вещь, и лучше его ждать, быть всегда настороженным, готовым к нему.

Сказать, насколько сильным будет эпидемический подъем, будет ли повторение июльской ситуации, никто не может.

— А если завезут так называемый «британский штамм»?

— Возможно, что он у нас и есть, секвенирование генома (установление последовательности звеньев в молекулах нуклеиновых кислот или белков) пока не проводилось. Насколько мне известно, департамент Госсанэпиднадзора направит образцы в лаборатории других стран для определения, есть у нас в популяции он или нет. Но даже если он циркулирует. Он заразнее других штаммов, но патогенность (способность микроорганизмов приживаться в тканях организма хозяина, размножаться в них, вызывая патологические изменения) у него такая же, как у других штаммов.

Если бы он был более патогенен, мы бы получили более клинически выраженные формы у большей части людей и большую смертность. Но она такая же. Поэтому не стоит его опасаться и нагнетать. Алексей Кравцов

Будут и другие штаммы. Это нормальный, естественный процесс.

Вспомните, как только вирус выбрался из популяции животных в популяцию людей и стал антропонозной инфекцией (передающейся от человека к человеку), он был очень патогенным. Это мы видели в Италии, других странах, когда была высокая летальность. Сейчас она снижается.

— Это потому что человечество приспосабливается к вирусу?

— Не человек приспосабливается к вирусу, а наоборот. Человек так не мутирует, как вирус. Приспособленческие реакции — это есть изменчивость, мутации, должно что-то произойти на уровне гена. Вирус приспосабливается к организму человека. Потому что это единственный организм, в котором он может размножаться.

— Получается, что вирус не заинтересован в том, чтобы убить человека?

— Да. И есть такой термин аттенуация — чем больше количество людей будет по цепочке друг друга заражать, тем более будет ослабевать патогенность вируса, но, может, он будет формировать другие механизмы и повышать свою заразность. Это нормально. Так делают вакцинные штаммы.

Кстати, дети болеют COVID-19 не в такой выраженной клинической форме, как взрослые. Зачастую они переносят болезнь очень легко. Детская иммунная система вирус больше аттенуирует (ослабляет), чем взрослая. Она более, выражаясь простым языком, сильная. Особенно у детей до 14 лет. У них есть самый главный иммунный орган — вилочковая железа, которая учит нашу иммунную систему, как организму бороться с агрессией извне: это вирусы, бактерии и грибы. Добавлю, что вторая основная функция иммунной системы — защита постоянства внутренней среды от каких-то клеток, которые размножаются очень быстро. Например, раковые клетки.

— Кстати, о вакцинах. Насколько человек успевает за мутациями, насколько вакцины могут привести к снижению заболеваемости в мире?

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— Это хороший метод снижения заболеваемости в популяции людей с помощью вакцин. И есть вакциноуправляемые инфекции. Но насколько все это имеет отношение к коронавирусной инфекции — пока неясно. Мы даже не имеем точных данных по поводу основных свойств этих вакцин. В первую очередь это ее иммуногенность, насколько она может стимулировать наш иммунитет. Второе — безопасность. Нельзя сделать эффективную и безопасную вакцину за время меньше года.

— Может, хорошо, что не можем позволить себе купить эти вакцины?

— Я считаю, что да. Пока очень много вопросов ко всем вакцинам от коронавируса.

— А как вообще рассчитывается пик?

— Берется очень много показателей. Известно, что сценарий развития эпидемии вспышечный, волнообразный. Об этом ВОЗ говорила еще в самом начале.

И основной показатель — это репродуктивное число. Если оно становится меньше единицы — значит, идет спад, если больше, то нужно задуматься. Есть и другие методы, но опять же, все это предположения.