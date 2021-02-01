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Общество

Балбак Тулобаев сделал замечание двум своим заместителям. Не отчитались о работе

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев сделал замечание двум заместителям — Азамату Сагындык уулу и Азизу Алымкулову. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, вице-мэр по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу должен был до 26 января внести предложения по узакониванию самовольно возведенных индивидуальных жилых домов, построенных после 16 июня 1999 года, а также обеспечить электроэнергией и питьевой водой дома жителей жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Также совместно с вице-мэром по транспорту Азизом Алымкуловым должен проработать вопрос запуска новой маршрутной линии до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Однако информация о выполнении поручений Азаматом Сагындык уулу не представлена в установленном порядке, по пункту совместного исполнения с вице-мэром по транспорту Азизом Алымкуловым представлена, но поручение не исполнено. В результате оба вице-мэра получили дисциплинарное взыскание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181855/
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