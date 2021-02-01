Мэрия Бишкека продлила акцию на бесплатное оформление виртуальной карты «Тулпар» до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, для создания карты необходимо скачать приложение «Тулпар», создать личный кабинет и оформить виртуальную карту совершенно бесплатно.

«Для оплаты за проезд необходимо открыть приложение «Тулпар», кликнуть на виртуальную карту, нажать на значок бесконтактной оплаты, поднести телефон к валидатору и ждать сигнала об успешном завершении операции. Телефон должен быть подключен к интернету», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что виртуальная карта доступна только для владельцев андроид-смартфонов с поддержкой функции NFC.

Если возникнут вопросы или проблемы при оформлении виртуальной карты «Тулпар», можно позвонить на номер горячей линии: 0312582000 или написать feedback@tulpar-card.kg.