У Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе появился новый сайт

У Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе появился обновленный и улучшенный сайт — domfrunze.kg. Об этом сообщили в музее.

По их данным, в день рождения Михаила Фрунзе, 2 февраля, дом-музей проведет день открытых дверей, также состоится церемония возложения цветов к монументу полководца на привокзальной площади на бульваре Эркиндик.

По многочисленным просьбам посетителей малая выставка «Неделя Фрунзе», где представлены редко выставляемые личные вещи полководца из фондов музея, продлена до 7 февраля.