Отмена Проекта детальной планировки не скажется на законопослушных застройщиках, получивших разрешение за время действия документа. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

Он отметил, что по каждому факту надо изучать все материалы.

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«Надо смотреть, было ли нарушение законодательства. Да, ПДП — это градостроительный документ, но помимо него есть большое количество других документов, регламентирующих этот процесс, и компетентных органов в строительной сфере. Это не только Бишкекглавархитектура, но и Госэкотехинспекция, и прокуратура, и другие. Они должны смотреть, насколько проектные документы не противоречат и не нарушают действующего законодательства. Если все в порядке, то причин для запрета строительства нет», — отметил он.

Эрик Ирискулбеков добавил, что Проект детальной планировки касается каждого жителя, поэтому горожане должны принимать активное участие в его разработке и принятии.

«Когда ПДП уже был утвержден, когда стало понятно, что он несет угрозу частной собственности, принят с нарушениями, горожане стали объединяться. Сначала небольшой инициативной группой, которая проводила разъяснительную работу, встречались с домкомами, квартальными, горожанами, привлекали активистов. Граждане начали понимать и доносить до других, что это касается всех. Посредством такой мобилизации продолжаем свою работу. Раньше подобные документы находились под сукном, чтобы отдельные недобросовестные служащие проводили свои коррупционные действия. Теперь так не получится», — добавил юрист.

Напомним, административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки в декабре 2019 года.