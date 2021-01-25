Певица Анжелика и ее дочь в тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция

Попавшая в аварию певица Анжелика Кайратова (Бекболиева) перенесла операцию. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО.

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Уточняется, что экстренную операцию на позвоночник артистке проводил директор медучреждения Сабырбек Джумабеков.

«Состояние пациентки стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Ее дочь тоже в больнице, у нее перелом обеих бедренных костей. Сегодня ей тоже проведут операции. Девочка находится в реанимации, состояние тяжелое», — сообщили редакции.

Напомним, Анжелика с дочерьми попала в аварию вчера, когда возвращалась из Каракола в Бишкек. В результате ДТП пострадали сама певица и две ее дочери. У одной девочки перелом обеих ног, у второй незначительные травмы. Водитель не пострадала.