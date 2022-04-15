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Общество

Нам нужна реабилитация. В Бишкеке митингуют родители детей с ОВЗ

Родители детей с инвалидностью вышли на митинг. Об этом в Instagram сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова, которая встретилась с митингующими.

По ее словам, родители требуют обеспечить доступ к услугам здравоохранения и реабилитации детей с инвалидностью.

«Эти услуги сегодня в большей степени недоступны, дорогие; нет социального жилья для матерей с инвалидностью, все деньги уходят на съем жилья», — отметила она.

Также родители требуют восстановить Центр по лечению и реабилитации детей с инвалидностью, который был на базе ликвидированного Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

«Нашим детям постоянно надо проходить реабилитацию, ежегодно выравнивать кости, делать операции. Раньше все это делали в БНИЦТиО, но после его ликвидации наших врачей раскидали по другим организациям и нас теперь нигде не принимают. Некоторые врачи открыли платный прием, но у наших семей нет таких денег», — рассказала 24.kg одна из участниц митинга Жыпаргуль Мамбетказиева.

Напомним, своим приказом 4 февраля Алымкадыр Бейшеналиев преобразовал Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) в Клиническую больницу скорой медпомощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230900/
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