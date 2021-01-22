Абдиль Сегизбаев считает ничтожным обвинение Генпрокуратуры

«Я ждал, что в отношении меня возбудят уголовное дело, но не предполагал, что оно будет настолько ничтожным», — заявил на пресс-конференции экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.
По его словам, действительно, участок в селе Кой-Таш был взят в аренду в 2008-2009 году. Однако на тот момент он не был госслужащим и не занимал какой-либо руководящей должности на госслужбе.
«Надзорный орган сообщает, что меня обвиняют по статье «Коррупция». Однако эта статья не имеет оснований под собой. Эти участки были даны мне в аренду в 2008 и 2009 годах. Все было оформлено. Если посмотреть мою биографию, то в 2008 и 2009 годах я не был должностным лицом. Это был период правления Курманбека Бакиева. После того как пришел на госслужбу, передал право пользования другому лицу. Обвинять меня в незаконной трансформации — это утопия», — сказал Абдиль Сегизбаев.
Бывший глава ГКНБ считает, что Генпрокуратуру могли ввести в заблуждение.
Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».