Абдиль Сегизбаев считает ничтожным обвинение Генпрокуратуры

«Я ждал, что в отношении меня возбудят уголовное дело, но не предполагал, что оно будет настолько ничтожным», — заявил на пресс-конференции экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

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По его словам, действительно, участок в селе Кой-Таш был взят в аренду в 2008-2009 году. Однако на тот момент он не был госслужащим и не занимал какой-либо руководящей должности на госслужбе.

Фото 24.kg. Абдиль Сегизбаев

«Надзорный орган сообщает, что меня обвиняют по статье «Коррупция». Однако эта статья не имеет оснований под собой. Эти участки были даны мне в аренду в 2008 и 2009 годах. Все было оформлено. Если посмотреть мою биографию, то в 2008 и 2009 годах я не был должностным лицом. Это был период правления Курманбека Бакиева. После того как пришел на госслужбу, передал право пользования другому лицу. Обвинять меня в незаконной трансформации — это утопия», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Бывший глава ГКНБ считает, что Генпрокуратуру могли ввести в заблуждение.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».