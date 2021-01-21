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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Минздрав рассматривает поэтапный подход к вакцинированию населения

Минздрав рассматривает поэтапный подход к вакцинированию населения. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что при предварительном расчете по механизму COVAX будет выделено количество вакцин для 1,2 миллиона кыргызстанцев. «Сейчас рассматривается вопрос о поэтапном подходе к вакцинации. В первую очередь прививки получат медработники и те, кто в связи с работой находится в зоне повышенного риска», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что механизм COVAX на сегодня обладает самым большим портфелем вакцин: 9 кандидатов и еще 9 проходят оценку. «Всем участникам были отправлены письма о возможности поступления небольшой партии вакцины Pfizer, если страна может обеспечить ультрахолодовую сеть», — отметила она.

Начальник управления добавила, что Минздрав продолжает работу по рассмотрению вакцин в рамках механизма поэтапной вакцинации, проведены расчеты на закупку препаратов и холодового оборудования.

Напомним, ранее Минздрав заявил, что Кыргызстан получил документы на вакцину от коронавируса Pfizer на изучение. Однако позднее глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что у республики нет специальных холодильников для хранения противокоронавирусной вакцины Pfizer. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что до июня 2021 года вакцинации не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180710/
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