В Кыргызстане за сутки выявили еще 69 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 28 случаев, в Оше — 7, в Чуйской области — 11, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 3.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.