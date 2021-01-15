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Общество

От коронавируса скончался создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его супругу.

ТАСС
Фото ТАСС. Скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский

28 декабря Бориса Грачевского доставили в больницу. До этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января его жена рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние супруга, которого до этого перевели в реанимацию.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года — художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180043/
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