От коронавируса скончался создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его супругу.

Фото ТАСС. Скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский

28 декабря Бориса Грачевского доставили в больницу. До этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января его жена рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние супруга, которого до этого перевели в реанимацию.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года — художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».