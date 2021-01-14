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Общество

В Бишкеке за двое суток выявили 34 бездомных человека

В Бишкеке за двое суток выявили 34 бездомных человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, их доставили в муниципальное учреждение «Коломто». Там лица без определенного места жительства могут получить горячее питание, временное проживание и медицинскую помощь.

«Управление Патрульной службы милиции Бишкека призывает граждан немедленно сообщать в милицию, если они заметят на улицах таких людей. Они тоже являются частью нашего общества», — подчеркивают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179967/
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