В Бишкеке за двое суток выявили 34 бездомных человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, их доставили в муниципальное учреждение «Коломто». Там лица без определенного места жительства могут получить горячее питание, временное проживание и медицинскую помощь.

«Управление Патрульной службы милиции Бишкека призывает граждан немедленно сообщать в милицию, если они заметят на улицах таких людей. Они тоже являются частью нашего общества», — подчеркивают в ведомстве.