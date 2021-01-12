Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню

Марии Добариной 21 год. Она одна воспитывает ребенка. Молодая мать просила милостыню: в морозы она с малышом в коляске стояла у одного из торговых центров. Жила в старом доме в неотапливаемой комнате.

Редакция 24.kg написала об истории женщины. Многие читатели откликнулись и захотели помочь. Некоторые кыргызстанцы перечислили деньги, другие передали продукты и одежду.

24.kg решило рассказать, как внимание неравнодушных граждан изменило жизнь Марии Добариной.

Марии Добариной перечислили 81 тысячу 278 сомов, из которых 80 тысяч 778 сомов на кошелек «Элсом», 500 сомов на баланс журналиста, которые впоследствии обналичены и переданы молодой матери.

Кроме того, кыргызстанец из России перевел 500 рублей на имя Марии. Но, поскольку у нее паспорт находится на восстановлении, она не смогла снять эти деньги. В ближайшее время у нее появится возможность сделать это.

Фото 24.kg. Мария сняла в банке средства, поступившие на счет «Элсом» журналиста

На перечисленные пожертвования молодая мать сняла квартиру с отоплением и более улучшенными условиями проживания. Аренда составила 8 тысяч сомов в месяц. Мария оплатила сразу за четыре месяца вперед — 32 тысячи сомов. Плюс услуга по перевозке — 1 тысяча сомов.

Женщина также погасила кредит в размере 8 тысяч 727 сомов. Отметим, кредит также оформлен был на бывшего супруга Марии.

Фото 24.kg. Мария погасила кредит, который оставил ей муж

За 15 тысяч 700 сомов она приобрела смартфон для работы. Дополнительные расходы на чехол, наушники и стекло для экрана составили 950 сомов.

Мария Добарина также купила лекарства и витамины для ребенка на

Фото 24.kg. Мария покупает лекарства для ребенка

Транспортные и карманные расходы составили 1 тысячу 223 сома.

Оставшаяся сумма — 18 тысяч 500 сомов — передана Марии наличными.