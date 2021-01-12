Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню

Марии Добариной 21 год. Она одна воспитывает ребенка. Молодая мать просила милостыню: в морозы она с малышом в коляске стояла у одного из торговых центров. Жила в старом доме в неотапливаемой комнате.
Редакция 24.kg написала об истории женщины. Многие читатели откликнулись и захотели помочь. Некоторые кыргызстанцы перечислили деньги, другие передали продукты и одежду.
24.kg решило рассказать, как внимание неравнодушных граждан изменило жизнь Марии Добариной.
Кроме того, кыргызстанец из России перевел 500 рублей на имя Марии. Но, поскольку у нее паспорт находится на восстановлении, она не смогла снять эти деньги. В ближайшее время у нее появится возможность сделать это.
На перечисленные пожертвования молодая мать сняла квартиру с отоплением и более улучшенными условиями проживания. Аренда составила 8 тысяч сомов в месяц. Мария оплатила сразу за четыре месяца вперед — 32 тысячи сомов. Плюс услуга по перевозке — 1 тысяча сомов.
Женщина также погасила кредит в размере 8 тысяч 727 сомов. Отметим, кредит также оформлен был на бывшего супруга Марии.
За 15 тысяч 700 сомов она приобрела смартфон для работы. Дополнительные расходы на чехол, наушники и стекло для экрана составили 950 сомов.
Транспортные и карманные расходы составили 1 тысячу 223 сома.
Оставшаяся сумма — 18 тысяч 500 сомов — передана Марии наличными.