18:20
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество

Умер экс-министр здравоохранения Шайлообек Ниязов

Накануне, 8 января 2021 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался бывший министр здравоохранения, заслуженный врач КР Шайлообек Ниязов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Шайлообек Ниязов

Ниязов Шайлообек Ниязович родился 15 марта 1946 года в селе Ак-Торпок Московского района Чуйской области.

В 1971-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

Свою трудовую деятельность он начал в 1972 году преподавателем хирургии Майлуу-Сууйского медицинского училища. Затем стал заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Майлуу-Сууйской городской объединенной больницы.

С 1980 по 1984 год работал директором Майлуу-Сууйского и Кара-Балтинского медицинского училища. В 1987-м был выдвинут на должность главного врача Калининской центральной районной больницы, в 1991 году был назначен начальником Чуйского областного управления здравоохранения.

С января 2000-го работал главным врачом Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР.

С 2005 по 2007 год — министр здравоохранения. Затем снова работал главным врачом Национального госпиталя.

Шайлообек Ниязов в своей работе придавал приоритетное значение подбору и расстановке медицинских кадров, повышению их профессионализма, развитию материально-технической базы организаций здравоохранения и повышению уровня медицинской помощи населению.

Шайлообек Ниязов являлся одним из руководителей по реализации Национальных программ реформирования системы здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению семейной медицины, реорганизации и рационализации стационарной службы, изменению системы финансирования.

За долголетнюю, безупречную работу в системе здравоохранения и активное участие в общественной жизни Шайлообек Ниязович в 1983 году был награжден значком «Отличник здравоохранения», в 1995-м ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики». В 2007 году он был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Заслуги Ниязова Шайлообека Ниязовича перед системой здравоохранения Кыргызской Республики очень важны.

24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179252/
просмотров: 1235
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался депутат «легендарного парламента» Керимкул Карабаев
Скончался народный артист России Валентин Гафт
Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов
Умер Жолдошбек Бузурманкулов — один из основателей пресс-службы МВД Кыргызстана
Скончался экс-президент Бишкекского машиностроительного завода Шайкидин Тыналиев
В Москве на 86-м году жизни умер артист Армен Джигарханян
Скончался известный ученый академик Дюшен Маматканов
Скончался писатель, соавтор Кыргызской энциклопедии Качкыналы Сыдыгалиев
Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев
Скончалась начальник отдела по поддержке официального сайта ОТРК Нурзат Ниязова
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открываются школы и&nbsp;детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
9 января, суббота
17:47
Если ТЭЦ перейдет на газ, тепло в батареях и горячая вода подорожают Если ТЭЦ перейдет на газ, тепло в батареях и горячая во...
17:25
Умер экс-министр здравоохранения Шайлообек Ниязов
17:04
В «Электрических станциях» уверены: ТЭЦ не является причиной смога в Бишкеке
16:40
Конфликт на авторынке в Военно-Антоновке. Арендаторы возмущены повышением цен
16:15
Опубликовано видео задержания Мелиса Аспекова и Улана Джураева