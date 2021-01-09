Умер экс-министр здравоохранения Шайлообек Ниязов

Накануне, 8 января 2021 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался бывший министр здравоохранения, заслуженный врач КР Шайлообек Ниязов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фото пресс-службы правительства. Шайлообек Ниязов

Ниязов Шайлообек Ниязович родился 15 марта 1946 года в селе Ак-Торпок Московского района Чуйской области.

В 1971-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

Свою трудовую деятельность он начал в 1972 году преподавателем хирургии Майлуу-Сууйского медицинского училища. Затем стал заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Майлуу-Сууйской городской объединенной больницы.

С 1980 по 1984 год работал директором Майлуу-Сууйского и Кара-Балтинского медицинского училища. В 1987-м был выдвинут на должность главного врача Калининской центральной районной больницы, в 1991 году был назначен начальником Чуйского областного управления здравоохранения.

С января 2000-го работал главным врачом Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР.

С 2005 по 2007 год — министр здравоохранения. Затем снова работал главным врачом Национального госпиталя.

Шайлообек Ниязов в своей работе придавал приоритетное значение подбору и расстановке медицинских кадров, повышению их профессионализма, развитию материально-технической базы организаций здравоохранения и повышению уровня медицинской помощи населению.

Шайлообек Ниязов являлся одним из руководителей по реализации Национальных программ реформирования системы здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению семейной медицины, реорганизации и рационализации стационарной службы, изменению системы финансирования.

За долголетнюю, безупречную работу в системе здравоохранения и активное участие в общественной жизни Шайлообек Ниязович в 1983 году был награжден значком «Отличник здравоохранения», в 1995-м ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики». В 2007 году он был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Заслуги Ниязова Шайлообека Ниязовича перед системой здравоохранения Кыргызской Республики очень важны.

24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким.