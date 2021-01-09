Выборы президента и референдум. МВД обещает обеспечить безопасность журналистов

В МВД ответили на обращение Института Медиа Полиси. В нем, напомним, медиаэксперты просили министра внутренних дел Улана Ниязбекова защитить журналистов.

В МВД отметили, что практика массовых акций протеста во всем мире показала — журналистам необходимо иметь для безопасности защитную экипировку.

«В информационных агентствах опубликовано обращение Института Медиа Полиси к министру внутренних дел с призывом защитить права журналистов во время выборов. Отмечается, что граждане и избиратели призывают министра внутренних дел Улана Ниязбекова защитить журналистов на предстоящих выборах президента, профессиональная деятельность представителей СМИ особенно необходима при освещении хода избирательного процесса. В этой связи сообщаем, Министерство внутренних дел уделяет большое внимание взаимодействию со СМИ. Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического государства», — говорится в заявлении МВД.

В ведомстве подчеркнули, что еще в 2013 году между представителями СМИ и ГУВД Бишкека был

подписан меморандум «О принципах взаимодействия средств массовой информации и правоохранительных органов во время проведения мирных собраний в Бишкеке», который разрабатывался по итогам рабочей встречи «Взаимодействие СМИ и ОВД» и направлен на обеспечение безопасности сотрудников СМИ при освещении массовых мероприятий, митингов, акций

протестов.

Срок его действия неограничен. В свою очередь МВД обращается ко всем представителям СМИ, подчеркивая, что журналисту следует заранее определиться, в качестве кого он идет на публичное мероприятие: как гражданин или как представитель медиа.

«Это важно, поскольку права журналиста и участника публичного мероприятия разные. К примеру,

журналист имеет право освещать, в том числе несанкционированные мероприятия, в то время как организация и участие в них потенциально наказуемы. Если журналист пришел на митинг как участник или организатор, то он подпадает под действие закона о митингах. А если он пришел освещать акцию, то под действие Закона «О СМИ». Представители СМИ, которые освещают массовые акции, должны иметь служебные удостоверения, редакционное задание, бейджи и по возможности опознавательные знаки прессы: нарукавные повязки, головные уборы, жилеты с надписью: «Пресса», «СМИ» для обозначения своего статуса», — указано в ответе МВД.

В ведомстве подчеркнули — журналисты должны предпринять необходимые меры для собственной безопасности.

В МВД отметили, что правоохранительные органы обычно не препятствуют и не мешают работе журналистов во время массовых мероприятий. Поэтому журналисты вправе рассчитывать на уважительное и сдержанное отношение со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Отметим, во время массовых акций в октябре 2020 года в адрес журналистов звучали угрозы, редакции некоторых СМИ подверглись нападению, однако милиция тогда бездействовала. Призывы обеспечить безопасность корреспондентов, освещающих митинги в поддержку Садыра Жапарова, руководством МВД были проигнорированы.