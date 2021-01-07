В мире COVID-19 заразились свыше 87,1 миллиона, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 771 тысячу 699. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 87 миллионов 156 тысяч 972 человека. Больше всего зараженных в США (21 миллион 294 тысячи 92), Индии (10 миллионов 374 тысячи 932), Бразилии (7 миллионов 873 тысячи 830), России (3 миллиона 274 тысячи 615), Великобритании (2 миллиона 845 тысяч 265), Франции (2 миллиона 763 тысячи 116), Турции (2 миллиона 283 тысячи 931), Италии (2 миллиона 201 тысяча 945), Испании (1 миллион 982 тысячи 544), Германии (1 миллион 841 тысяча 228) и Колумбии (1 миллион 719 тысяч 771).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 48,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 295 тысяч 258.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 882 тысяч 51. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 630 человек. В том числе в США скончались 361 тысяча 63, Бразилии — 198 тысяч 974, Индии — 150 тысяч 114, Мексике — 129 тысяч 987, Великобритании — 77 тысяч 470, Италии — 76 тысяч 887.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 826 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 205 тысяч 839, Узбекистане — 77 тысяч 350, Таджикистане — 13 тысяч 305.