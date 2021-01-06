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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как вести себя при отравлении угарным газом. Советы от МЧС

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха делает его особенно опасным. Отравление может произойти в разных ситуациях: при вдыхании выхлопных газов авто, утечке бытового газа либо при неисправности приборов.

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В МЧС отмечают, что основные причины отравления угарным газом — нарушение правил эксплуатации печного отопления, несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, неисправная работа печи и дымохода.

«Симптомы попадания угарного газа могут значительно отличаться между собой, все зависит от количества, проникшего в организм. Некоторые из них могут совпадать с другими болезнями и даже сойти за обычное недомогание. Но граница между умеренным состоянием и смертельной опасностью очень тонка, поскольку этот газ слишком активен, а отравиться им очень легко. Если вы почувствовали какой-либо из данных симптомов, а рядом находится газифицированный источник, то настоятельно рекомендуем вам покинуть помещение», — рассказали в ведомстве.

Неотложная помощь при отравлении:

  • первым делом нужно прекратить агрессивное влияние угарного газа на человека — вынести его на свежий воздух либо использовать кислородную маску;
  • в помещении нужно обязательно открыть все окна и двери для вентиляции. Человека лучше всего уложить набок. Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело;
  • если пострадавший без сознания, нужно немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.

Чтобы предупредить возникновение пожара в зимний пожароопасный период, следует соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

  • очищать дымоходы и отопительные печи;
  • не использовать неисправную электроустановочную арматуру (электророзетки и вилки, выключатели);
  • не использовать электронагревательные приборы кустарного производства;
  • не хранить горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плиты;
  • не устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

«Соблюдая изложенные пункты пожарной безопасности, вы сохраните от возможности пожара ваш дом, имущество и предотвратите гибель людей», — заключили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179078/
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