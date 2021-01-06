МВД готово пресекать попытки дестабилизации во время выборов президента

В Кыргызстане во время выборов президента будет задействовано более 11 тысяч сотрудников милиции. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, помимо милиционеров, к охране общественного порядка привлекут и сотрудников других ведомств, а также более 9 тысяч дружинников.

«Любые попытки дестабилизировать социально-политическую ситуацию будут пресекаться в рамках закона. Виновные в нарушении порядка будут привлечены к ответственности. МВД круглосуточно мониторит СМИ, социальные сети, видеохостинги, телерадиовещательные компании на предмет выявления недостоверной, сеющей панику и провоцирующей информации», — сказал Октябрь Урмамбетов.

Он добавил, что МВД не участвует и не вмешивается в политические процессы, одинаково относится ко всем политическим и общественным объединениям.