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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

МВД готово пресекать попытки дестабилизации во время выборов президента

В Кыргызстане во время выборов президента будет задействовано более 11 тысяч сотрудников милиции. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, помимо милиционеров, к охране общественного порядка привлекут и сотрудников других ведомств, а также более 9 тысяч дружинников.

«Любые попытки дестабилизировать социально-политическую ситуацию будут пресекаться в рамках закона. Виновные в нарушении порядка будут привлечены к ответственности. МВД круглосуточно мониторит СМИ, социальные сети, видеохостинги, телерадиовещательные компании на предмет выявления недостоверной, сеющей панику и провоцирующей информации», — сказал Октябрь Урмамбетов.

Он добавил, что МВД не участвует и не вмешивается в политические процессы, одинаково относится ко всем политическим и общественным объединениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179040/
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