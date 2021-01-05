В Бишкеке и Чуйской области выявили точки продажи молока с наличием антибиотиков

В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях взяли 90 проб сырого молока на наличие антибиотиков. Об этом на брифинге сказала главный инспектор управления государственного ветеринарного надзора Госветинспекции Мира Асанова.

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По ее словам, всего провели 360 исследований на четыре антибиотика — левомицетин, тетрациклин, пенициллин и стрептомицин.

«Из них мы выявили 17 положительных проб: две по Бишкеку, две в Таласской области, 13 проб в Чуйской области. Рекордсмен по выявляемости — Иссык-Атинский район, там выявили шесть фактов наличия антибиотиков в продукции. Каждая проба — отдельный сборщик молока. В Бишкеке положительные результаты вышли в точке продажи молока в районе рынка «Чынар». Его привозят тоже из Иссык-Атинского района», — рассказала она.