В Бишкеке и Чуйской области выявили точки продажи молока с наличием антибиотиков

В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях взяли 90 проб сырого молока на наличие антибиотиков. Об этом на брифинге сказала главный инспектор управления государственного ветеринарного надзора Госветинспекции Мира Асанова.
По ее словам, всего провели 360 исследований на четыре антибиотика — левомицетин, тетрациклин, пенициллин и стрептомицин.
«Из них мы выявили 17 положительных проб: две по Бишкеку, две в Таласской области, 13 проб в Чуйской области. Рекордсмен по выявляемости — Иссык-Атинский район, там выявили шесть фактов наличия антибиотиков в продукции. Каждая проба — отдельный сборщик молока. В Бишкеке положительные результаты вышли в точке продажи молока в районе рынка «Чынар». Его привозят тоже из Иссык-Атинского района», — рассказала она.