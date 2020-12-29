Плюсмойкирпич. Как выпускники детдомов зарабатывают на свой дом

Выпускники детских домов, подопечные общественного фонда «Наш Голос» решили заработать на строительство своего собственного социального дома. Они изготавливают поделки из дерева, текстиля, шьют на заказ и продают. А вырученные средства копят. Надеются, что соберут хотя бы на фундамент. Директор фонда Айнура Ормонова рассказала 24.kg, как появилась идея строительства и как выпускники детдомов учатся жить в обществе.
Нашедшие семью
«Наш фонд уже более 10 лет работает над социализацией выпускников детских домов-интернатов и защищает их права. Работаем по нескольким направлениям. Социализация — это и обучение на профессиональных курсах, и помощь в трудоустройстве, в документировании ребят, в доступе к медицинскому лечению, аренде жилья и так далее», — рассказала Айнура Ормонова.
Кроме того, у фонда есть два социальных дома: для мальчиков и девочек. Они как скорая помощь для ребят, которые выпустились из детдомов и приехали в город в поисках работы, красивой, самостоятельной жизни, но не смогли устроиться, поступить и остались один на один со своими проблемами на улице.
«В течение года они живут у нас, приобретают профессию, навыки, помогаем с документами, трудоустройством. Через год, если они поступают в учебные заведения или начинают работать, мы их выпускаем» — продолжила она.
Но и после этого они приходят в гости как в родительский дом. Мы общаемся, поддерживаем связь, помогаем при необходимости, они учат уму-разуму новеньких, подсказывают. Получается такая семья.Айнура Ормонова
Бывает, что выпускники живут в социальном доме и два года. Их не отпустят, пока они не будут адаптированы к самостоятельной жизни. «Есть среди ребят выпускники из психневрологических интернатов, им еще сложнее приходится. Есть с ментальными нарушениями, которых тоже нужно готовить к самостоятельной жизни. Они год-два у нас живут», — рассказала она.
Но помещения для социальных домов фонд арендует. Это неудобно для ребят, приходится переезжать с места на место. Да и аренда не из дешевых. Кроме того, не всегда владельцы готовы сдавать свои дома для проживания выпускников.
Что нам стоит дом построить
«Летом Глобальный детский фонд предоставил грант в размере $10 тысяч на приобретение участка в Новопокровке. Его площадь — 10 соток. И в будущем хотим построить на нем два дома: для мальчиков и девочек», — продолжает Айнура Ормонова.
У фонда уже есть готовый проект. Дома планируют построить двухэтажные, площадью 180 квадратных метров. На первом разместятся кухня, столовая, гостиная, а на втором — спальные комнаты. Но пока это все мечты.
По примерным подсчетам только на стройматериалы для одного дома необходимо не менее $25 тысяч.
«Пока хотим начать с одного дома, дальше, если осилим, построим второй. Строить будут ребята сами, наши партнеры, друзья будут помогать», — делится руководитель фонда.
Воспитанники решили ускорить исполнение мечты. У фонда есть психологическая арт-студия — девочки шьют, делают поделки из текстиля, рисуют, а мальчики обучаются столярному делу, строительным специальностям.
«Ребята уже потихоньку делают вещи на заказ. И они предложили начать копить выручку с продаж, сказали, что, может, хоть на цемент заработают. Они же видят, что я каждый день бегаю с письмами, но пока безрезультатно. Конечно, я поддержала эту идею», — добавила Айнура Ормонова.
Рассчитывать на государственную помощь в строительстве вряд ли приходится. Но говорить, что власти вообще не уделяют внимание фонду тоже не совсем правильно.
Депутат Наталья Никитенко, когда недавно получила премию «Цвет нации», озвучила, что часть отдаст фонду, чтобы мы могли что-то приобрести», — продолжила Айнура Ормонова.
Но в целом большинство обязательств по поддержке выпускников, прописанных в законодательстве, остается на бумаге. Например, им должны предоставлять жилье после выпуска из детских домов. «Но фактически у нас нет жилищного фонда, нечего давать. И за годы независимости практически ничего никому не дали. Бывает, покупали благотворительные организации, фонды, меценаты. Но именно со стороны государства этого нет», — добавляет Айнура Ормонова.
Вот и приходится выпускникам самим строить свой дом. А помочь в этом можно очень просто — заказать у ребят их поделки. Для этого нужно заглянуть на их страницу в Instagram.