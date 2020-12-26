18:11
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество

Ала качуу. В Бишкеке семья спасла девушку от похищения

В Бишкеке в 7-м микрорайоне семья спасла девушку, которую неизвестные пытались силой усадить в машину. Видео инцидента распространили в социальных сетях. 

На кадрах видно, как, увидев это, водитель начал сигналить, затем поехал за этим авто и остановил его возле кафе «Сария».

«Они затолкали девушку и ехали по улицам с открытой дверью. Когда увидел, начал сигналить. Я догнал машину, загородил дорогу, в это время подошли еще парень и девушка. Пока мы пытались открыть дверь, сразу же приехали милиционеры и увезли парней и девушку», — рассказал автор видео.

Отмечается, что видео было снято 25 декабря в 22.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178137/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Найдена семья, без вести пропавшая в горах в сентябре
В Кыргызстане задержан экстремист, находившийся в розыске за убийство
Без вести пропавшая семья. В милиции рассказали подробности случившегося
Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
В Кыргызстане ищут целую семью. Выехали в горы и не вернулись
В МВД рассказали, где и как можно получить справку о несудимости
Вымогательство 380 тысяч сомов. Один из подозреваемых — борец Роман Царев
В Бишкеке столкнулись две машины и снесли инсталляции на Чуй-Манаса
У бишкекчанина вымогали 380 тысяч сомов. Обещали вывезти в горы и убить
В Нижней Ала-Арче произошла массовая драка. Подозреваемых задержали
Популярные новости
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Бизнес
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
26 декабря, суббота
17:45
Ала качуу. В Бишкеке семья спасла девушку от похищения Ала качуу. В Бишкеке семья спасла девушку от похищения
17:16
Кинотеатр «Чолпон» в Кочкорском районе полностью отремонтировали
16:44
Водитель грузовика пытался незаконно провезти партию энергетиков в тайнике
16:23
В трагедии виновата водка. В городе Ош задержали подозреваемого в убийстве
16:00
Как встретить Новый год так, чтобы не оказаться на больничной койке