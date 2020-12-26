Ала качуу. В Бишкеке семья спасла девушку от похищения

В Бишкеке в 7-м микрорайоне семья спасла девушку, которую неизвестные пытались силой усадить в машину. Видео инцидента распространили в социальных сетях.

На кадрах видно, как, увидев это, водитель начал сигналить, затем поехал за этим авто и остановил его возле кафе «Сария».

«Они затолкали девушку и ехали по улицам с открытой дверью. Когда увидел, начал сигналить. Я догнал машину, загородил дорогу, в это время подошли еще парень и девушка. Пока мы пытались открыть дверь, сразу же приехали милиционеры и увезли парней и девушку», — рассказал автор видео.

Отмечается, что видео было снято 25 декабря в 22.00.