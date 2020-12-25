В Кыргызстане за сутки выявили еще 180 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 67 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 60, Ошской — 14, Таласской — 7, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 8.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 25 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.